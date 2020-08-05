Озвучены претензии силовиков к свердловскому мэру

Силовики считают, что Павел Мартьянов злоупотребил полномочия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэру Богдановича Павлу Мартьянову инкриминируют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тяжесть наказания зависит от количества эпизодов, доказанности каждого из них, определения вреда, позиции подследственного. Если речь идет о незаконном выделении земли, то нет ничего проще — верните ее обратно и дело с концом. Но следователь чаще всего пытается доказать, что деяние чиновника повлекло дискредитацию госслужбы, и привязать к делу подобные трудно определяемые категории», — прокомментировал один из руководителей адвокатского бюро «Магнат» Сергей Колосовский.

Собеседник агентства отметил, что в зависимости от тяжести последствий, такое преступление может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Впрочем, в легких случаях чиновник может отделаться штрафом и запретом занимать должности государственной и муниципальной службы в течение нескольких лет.

Как сообщало URA.RU, накануне силовики в масках задержали Мартьянова и увезли на допрос в следственное управление СК РФ по Свердловской области. Утром 6 августа мэр появился на работе. Инсайдеры в мэрии предполагают, что причиной задержания стал незаконный землеотвод.

Ранее с подачи Мартьянова в городской устав были внесены изменения, согласно которым решение о выделении всех землеотводов принимает лично мэр. Его предшественник Владимир Москвин возлагал эти полномочия на своего заместителя.