06 августа 2020
05 августа 2020

На место в пермской думе определился новый фаворит. Прежнего подвела болтливость

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Пермской городской Думы и сотрудники Администрации города. Пермь, ушаков денис
Источник: Денис Ушаков потерял шанс стать депутатом гордумы Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Заместитель председателя общественной палаты Пермского края Михаил Мухин стал основным претендентом на депутатское кресло в гордуме Перми, которое может освободиться в случае перехода Вячеслава Григорьева в краевой парламент. Об этом URA.RU рассказал источник в краевых органах власти.

«Мухин был вторым до 5 августа. Просто первый номер — [начальник управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы] Денис Ушаков неудачно выступил. Он прилюдно в положительном ключе высказался про [незарегистрированного кандидата в губернаторы от „Справедливой России“ Александра] Репина, намекнув, что у того есть хорошие шансы на выборах в 2021 году», — рассказал URA.RU инсайдер.

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Он пояснил, что такое высказывание испортило отношение к Ушакову со стороны краевых политических администраторов, которые теперь не позволят ему стать депутатом. Ожидается, что мандат в Пермской городской думе станет свободным в случае победы секретаря реготделения партии «Единая Россия» Григорьева на довыборах в краевой парламент. Последнему уже сейчас предрекают победу 13 сентября.

Связаться с Ушаковым по известному редакции номеру не удалось. Также на звонок не ответил Григорьев. Мухин от комментариев для URA.RU воздержался.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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