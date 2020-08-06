Заместитель председателя общественной палаты Пермского края Михаил Мухин стал основным претендентом на депутатское кресло в гордуме Перми, которое может освободиться в случае перехода Вячеслава Григорьева в краевой парламент. Об этом URA.RU рассказал источник в краевых органах власти.
«Мухин был вторым до 5 августа. Просто первый номер — [начальник управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы] Денис Ушаков неудачно выступил. Он прилюдно в положительном ключе высказался про [незарегистрированного кандидата в губернаторы от „Справедливой России“ Александра] Репина, намекнув, что у того есть хорошие шансы на выборах в 2021 году», — рассказал URA.RU инсайдер.
Он пояснил, что такое высказывание испортило отношение к Ушакову со стороны краевых политических администраторов, которые теперь не позволят ему стать депутатом. Ожидается, что мандат в Пермской городской думе станет свободным в случае победы секретаря реготделения партии «Единая Россия» Григорьева на довыборах в краевой парламент. Последнему уже сейчас предрекают победу 13 сентября.
Связаться с Ушаковым по известному редакции номеру не удалось. Также на звонок не ответил Григорьев. Мухин от комментариев для URA.RU воздержался.
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