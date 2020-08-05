Определены фавориты на выборах в пермский парламент

На довыборах в заксобрание ждут победу единороссов без особой конкуренции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

На довыборах в заксобрание Пермского края по трем избирательным округам определены фавориты. Об этом рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией.

«С большой долей вероятности 14 сентября мы увидим в списке победителей [вице-премьера правительства региона] Антона Удальева, [секретаря реготделения „Единой России“] Вячеслава Григорьева и [председателя профсоюза „Сильвинита“] Павла Кузьмина», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что остальным кандидатам не выгодно вкладывать какие-либо средства в кампании, чтобы занять кресло депутата только на год (основные выборы в парламент пройдут в 2021 году).

С этим согласен политтехнолог Дмитрий Логинов. «В округе № 13 уже все предрешено — „воевать“ с Уралкалием там некому. В округе № 2 временное избрание Григорьева, который, очевидно, в следующем году уйдёт в ЗС по спискам, тоже не располагает к борьбе. Да и бороться некому», — рассказал он URA.RU.

По его мнению, округ № 17 — единственный, где могла бы быть конкуренция, но помешала пандемия. Политконсультант Людмила Ознобишина полагает, что в округе № 17 есть «намек на конкуренцию» между Удальевым и Ириной Злобиной от «Справедливой России».

Также в списке кандидатов по округу № 2: Леонид Любимов (КПРФ), Георгий Балашов (ЛДПР), Владимир Степанов (СР), Валерий Смолин (Демократическая партия России), Владимир Зыков (Партия за справедливость!) и Константин Лоран (Партия Прогресса). По округу № 13: Дмитрий Стахов (ЛДПР), Дмитрий Мельчаков (КПРФ) и самовыдвиженец Денис Богатырев. По округу № 17: Марат Галимуллин (КПРФ), Алексей Баландин (ЛДПР). Решение о проведении довыборов по округу № 2 13 сентября не принято, его могут принять в конце августа.