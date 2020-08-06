Озвучены обстоятельства смерти ребенка в монастыре отца Сергия. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, среднеуральский женский монастырь
Девочку привезли в монастырь, так как врачи не смогли ей помочь Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Ребенок, который скончался в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов», страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Девочка с тяжелой формой онкологии», — рассказал источник. По его словам, в монастырь ребенка привезли, чтобы вымаливать, так как официальная медицина оказалась бессильна перед болезнью. Как стало известно агентству, сейчас захватившего монастырь бывшего схиигумена Сергия опрашивает полиция. Представитель обители Всеволод Могучев в разговоре с URA.RU заявил, что у него нет благословения комментировать данную ситуацию.

Ранее агентству в правоохранительных органах сообщили о смерти 15-летней девочки в стенах монастыря. Могучев усомнился в правдивости информации и заявил, что о таком происшествии он бы уже знал.

Главу секты царебожников схиигумена Сергия, который руководит монастырем, лишила сана Екатеринбургская епархия. После объявления о церковном суде Сергий захватил его и призвал патриарха Кирилла уйти в отставку. После лишения сана схиигумен заявил, что не уйдет из него, останется там руководить, а официальной настоятельнице монастыря Варваре рекомендовал искать себе другой монастырь.

Обновлено в 21.49:

Тело ребенка увезли из Среднеуральского женского монастыря.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...