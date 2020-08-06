В Курганской области пять дней подряд снижается количество новых случаев заражения коронавирусом, однако коэффициент распространения инфекции не позволяет снимать ограничения. Только в одном из трех сценариев прогноза URA.RU регион сможет ввести новые послабления.
Для нового этапа снятия ограничений Курганской области нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 не менее 70 на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0; 0,8 или 0,5.
Область находится на раннем этапе снятия ограничений. По оптимистичному сценарию, новые послабления можно будет вводить с 10 августа, когда коэффициент упадет ниже 0,8. Для этого каждый день число новых случаев заражения должно сокращаться на два.
Согласно другим сценариям, новых послаблений пока не будет. По стабильному прогнозу в регионе будут ежедневно регистрировать по 31 новому случаю заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Для ухудшения ситуации число новых зараженных каждый день должно увеличиваться на пять (пессимистичный прогноз).
На 6 августа в регионе подтвердили 2450 случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии. В области действует масочный режим, но можно посещать кафе и рестораны.
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