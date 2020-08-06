Российских водителей ждет новое правило

Минздрав РФ собирается ввести новые правила для аптечек в автомобилях россиян, говорится на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов. Если законопроект примут, водителям придется менять содержимое аптечки и даже инструкцию к ней.
«Инструкция по применению аптечки заменена на „Инструкцию по оказанию первой помощи“», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также автомобилистам придется заменить маленькие бинты на пачку стерильных салфеток и упаковку нестерильных больших бинтов. Рулонный лейкопластырь размером 1×250 сантиметров нужно будет поменять на пластырь размером 2×250 сантиметров. Водителей обяжут возить в аптечке две трехслойные медицинские маски и две пары перчаток. Зато стерильные бинты, стерильный пакет для перевязки и бактерицидный пластырь можно будет убрать совсем.
30 июля сообщалось, что в Минздраве хотят ввести новый порядок получения медицинских справок для автомобилистов. Работа над его разработкой закончится в этом году. В Госдуме предложили обязать россиян ставить на машины алкозамки. Это существенно увеличит цены на авто, пишет телеканал 360.
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