В Хорватии объяснили, в каком случае пустят туристов из России

Россияне смогут поехать в Хорватию, только если у них будет справка об отсутствии коронавируса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.
«Лица не подлежат мерам карантина и самоизоляции, если на пограничном переходе также предоставят отрицательные результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса», — передает ТАСС сообщение МИД Хорватии. В Ведомстве подчеркнули, что тест на COVID-19 должен быть сделан не более чем за двое суток до прибытия на пограничный пункт.
Чтобы попасть в страну, туристы также должны предоставить информацию о месте размещения в Хорватии. По данным издания, это может быть как договор аренды жилья, так и туристический ваучер.
С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Абхазией. Эксперты считают, что следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией. Власти Черногории разрешили россиянам въезд на территорию страны без ограничений и дополнительных условий с 7 августа, передает телеканал 360.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.