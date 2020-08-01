Россия открывает границы с еще одной страной

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, самолет, авиакомпания azur air
Рейсы из Москвы в Женеву будут курсировать раз в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия открывает авиасообщение со Швейцарией. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Оперштаб разрешил с 15 августа возобновить авиасообщение РФ со Швейцарией», — передает РИА «Новости». Отмечается, что рейсы из Москвы в Женеву будут курсировать раз в неделю.

Ранее в оперштабе сообщили, что с 1 августа в России возобновится международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Операторы фиксируют резкое повышение спроса на путевки в Турцию, пишет RNS. Также рассматривается вопрос об открытии границ с ОАЭ, Мальдивами, Южной Кореей, Хорватией и Мальтой. В список стран, с которыми Россия открывает границы с 1 августа, добавили Абхазию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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