Россия открывает границы с еще одной страной

Рейсы из Москвы в Женеву будут курсировать раз в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия открывает авиасообщение со Швейцарией. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Оперштаб разрешил с 15 августа возобновить авиасообщение РФ со Швейцарией», — передает РИА «Новости». Отмечается, что рейсы из Москвы в Женеву будут курсировать раз в неделю.

Ранее в оперштабе сообщили, что с 1 августа в России возобновится международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Операторы фиксируют резкое повышение спроса на путевки в Турцию, пишет RNS . Также рассматривается вопрос об открытии границ с ОАЭ, Мальдивами, Южной Кореей, Хорватией и Мальтой. В список стран, с которыми Россия открывает границы с 1 августа, добавили Абхазию.

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