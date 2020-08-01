Россия открывает границы с еще одной страной

Россия открывает авиасообщение со Швейцарией. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Оперштаб разрешил с 15 августа возобновить авиасообщение РФ со Швейцарией», — передает РИА «Новости». Отмечается, что рейсы из Москвы в Женеву будут курсировать раз в неделю.
Ранее в оперштабе сообщили, что с 1 августа в России возобновится международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Операторы фиксируют резкое повышение спроса на путевки в Турцию, пишет
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