Глава ЛДПР Владимир Жириновский должен быть похоронен на Красной площади рядом с Брежневым. Об этом заявил сам политик.
«Я буду настаивать, чтобы меня похоронили на Красной площади, справа от Брежнева. Зюганов ляжет слева от Брежнева, а я справа — как человек более правых взглядов, чем Брежнев», — заявил Жириновский в интервью RT.
Он также подчеркнул, что мечтает о пышных похоронах для удовлетворения тщеславия. «Раз не получил того, что хотел, то, может быть, хотя бы после смерти», — отметил председатель партии. Жириновский также сказал, что хочет оставить книги и рукописи пресс-секретарю Александру Дюпину, награды — в архив, все остальное — раздать людям, чтобы не пропадало. Кроме этого, политик планирует выделить деньги в районы страны, чтобы устроили поминки. «50 тысяч рублей на районный центр, думаю, хватит — это 1 тысяча рублей на человека. 50 человек сядут — и на 1 тысячу рублей: салатик, первое, второе и два раза по 50 граммов за упокой моей души. 50 тысяч рублей умножить на 2400 районных организаций — 120 миллионов? Я дам эти деньги заранее», — пообещал Жириновский.
Ранее Жириновский призвал бизнесменов раздать россиянам часть своих денег. Политик отметил, что они годами обогащались в нашей стране, и «теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам».
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