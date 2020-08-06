Названа дата, когда РЖД возобновит международные перевозки

РЖД возобновит международные перевозки с 7 августа, первые составы отправятся в Абхазию. Об этом заявили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).
«Возобновляется регулярное железнодорожное сообщение с Республикой Абхазия», — цитирует ФПК РИА «Новости».
Отмечается, что поезд из Москвы будет курсировать ежедневно с 7 августа по 15 сентября, из Сухума — с 9 августа по 17 сентября. Поезд Санкт-Петербург — Сухум с беспересадочной группой вагонов будет совершать рейсы в 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Состав из Сухума в Питер будет совершать рейсы с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября.
Ранее Мишустин открыл железнодорожное сообщение с Калининградом, временно приостановленное из-за ситуации с распространением коронавируса. Россия с 1 августа открыла границы с Абхазией. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее сообщалось, что власти Абхазии будут отправлять российских туристов, заболевших коронавирусом, на лечение в РФ. Однако позже в министерстве здравоохранения Абхазии заявили о неготовности к одномоментному открытию границы с Россией. Это связано с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в республике. С 1 августа Россия также возобновила также международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией.
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