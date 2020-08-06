Бастрыкин требует отчет о смерти ребенка в монастыре отца Сергия

Александр Бастрыкин взял на контроль смерть ребенка в уральском монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит отчитаться подчинённых о проверке в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов», где погиб ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР.

«Ранее в СМИ появилась информации о том, что в хосписе при одном из монастырей в Свердловской области от тяжелой болезни умерла 15-летняя девочка. В рамках проверки следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — отметили в СКР.

Источник URA.RU рассказал ранее, что девочка страдала от онкологического заболевания. В монастырь ребенка привезли, чтобы вымаливать, так как официальная медицина оказалась бессильна перед болезнью. Около 22 часов вечера тело ребенка вывезли из монастыря.

Инцидент в обители произошел в непростой период. Главу секты царебожников схиигумена Сергия, который руководит монастырем, лишила сана Екатеринбургская епархия. После объявления о церковном суде Сергий захватил его и призвал патриарха Кирилла уйти в отставку. После лишения сана схиигумен заявил, что не уйдет из него, останется там руководить, а официальной настоятельнице монастыря Варваре рекомендовал искать себе другой монастырь. Полиция уже допросила отца Сергия по поводу смерти девочки.