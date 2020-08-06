Постовалов поддержал Пригожина из-за слов о безденежье актеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Участник шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов пожаловался на безденежье во время пандемии и поделился планами устроиться работать на завод.

«Я хоть и в „Уральских пельменях“, но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала», — цитирует Постовалова «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что последний гастрольный концерт команды «Уральских пельменей» состоялся в середине марта в Чебоксарах. По словам актера, если карантинные меры продлятся до Нового года, он пойдет работать на завод или вернется на службу в МВД. А пока что Постовалов занимается музыкой, во время самоизоляции он записал несколько треков. Участник шоу также отметил, что согласен с мыслями Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов во время пандемии несмотря на то, что после этих слов на него все накинулись. «Конечно, никто не говорит, какой бедный Дима Билан или кто-то из звезд первой величины. Я уверен, что у них все хорошо с гонорарами, и у них был хороший жирок, который они сейчас проедают», — сказал Постовалов.

В мае продюсер попал в скандал после того, как в соцсетях рассказал о тяжелом финансовом положении артистов. Слова продюсера вызвали недовольство в обществе. в том числе и среди ряда звезд. Затем он в шутку опубликовал видео, но котором запечатлен новый автомобиль, дорогой и шестиколессный внедорожник премиум-класса Hummer. Пригожин в шутку написал, что поехал «бомбить», так как «сейчас такое время», напоминает Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.