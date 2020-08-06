Регионы России стремительно беднеют

К концу года в России увеличится количество регионов с неблагоприятной социально-экономической ситуацией с 8 до 11. Об этом свидетельствует исследование ИЭП имени Гайдара и РАНХиГС, посвященное состоянию региональных экономик.
Специалисты считают, что в группы с крайне неблагоприятным социально-экономическим положением войдут Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Хакасия. Сейчас в этом списке уже значатся Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Курганская область, Алтай, Тува, Бурятия, Еврейская АО и Забайкальский край.
«Более детальное рассмотрение сложившейся ситуации в перечисленных регионах свидетельствует о существенной дифференциации и в их экономиках», — передает слова экспертов «Коммерсант». Указывается, что в субъектах РФ снизилась экономическая активность, особенно в строительстве и услугах, выросла безработица, а также сократились собственные бюджетные доходы. В целом общий уровень экономической активности в стране снизился на 2%. Так, Москва и Санкт-Петербург ухудшили индекс социально-экономического положения вдвое — с 1,69 и 1,48 в феврале до 0,84 и 0,77 в мае, Курганская область (снижение с 1,05 до 1,02), ХМАО (снижение с 1,04 до 1,01), Кабардино-Балкария — с 1,02 до 0,87 и другие.
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