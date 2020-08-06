Артисты из РФ отменили концерты в Белоруссии за день до выборов

Российские музыканты массово отказываются от выступлений в Белоруссии накануне президентских выборов в этой стране. Жители страны обратились к артистам в социальных сетях с просьбами не приезжать на концерты.
«В связи с ситуацией, которая сложилась в Минске вокруг концертов 8 августа, мы переносим наши выступления на более поздние сроки», — сообщила группа «Кармен» в своем instagram-аккаунте. Орхан Оруджов из дуэта Джаро и Ханза написал в социальной сети, что концерт планировался, чтобы собрать деньги на лечение маленькой девочке из Белоруссии. Он заверил, что 8 августа группа выступать не будет.
Также от участия в концертах 8 августа отказались певец Стас Пьеха, Юлиана Караулова и другие российские и белорусские артисты. По данным издания «Подъем», выступить решился исполнитель Григорий Лепс. Он сообщил, что его ждут люди, и он должен принести им радость.
Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий раскритиковал артистов, которые согласились приехать на концерт 8 августа, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что его группа готова поддержать людей, а не политиков, «у которых колхозный строй».
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Лукашенко сбежит из страны после выборов.
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