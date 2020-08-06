Мэр скандального района ЯНАО задекларировал поместье на Украине

Леонид Дяченко заработал на 2 млн рублей больше Фото: Леонид Дяченко, Instagram

Глава Надымского района ЯНАО Леонид Дяченко за год увеличил свои доходы на 2 млн рублей. Согласно опубликованной декларации чиновника, за 2019 год он успел заработать 16,6 млн рублей, что сделало его одним из самых состоятельных мэров Ямала.

В прошлогоднем отчете Дяченко указал заработок в 14,5 млн рублей. В этот раз он увеличил свой доход, не продав при этом никакого имущества. Глава района владеет земельным участком площадью в 2 300 кв. м. и домом, которые находятся на Украине. В России у Дяченко есть квартира на 92 «квадрата», а в пользовании у него находятся жилой дом и еще одна квартира.

Заместитель главы Владимир Антонов задекларировал доход в 5,2 млн рублей, две квартиры и гараж. Другой зам Вадим Таскаев заработал за год 4 млн рублей, ему принадлежит половина квартиры и автомобиль Lexus GX460. Заместитель Дяченко Ирина Труханова указала в декларации 3,7 млн рублей, две квартиры и долю в жилом доме.

Замглавы района Александр Припаньковский записал в отчет 5,3 млн рублей дохода, а также два земельных участка (3 000 и 1 200 «квадратов»), дом, квартиру и сразу три машины: Toyota Land Cruiser 120, Mercedes-Benz E320 и Toyota Land Cruiser 80. Еще один заместитель Константин Якименко указал доход в 1,9 млн рублей. Первый замглавы Дмитрий Жаромских, назначенный только в июне, отчитывался еще как депутат заксобрания ЯНАО. Он заработал 26,9 млн рублей.

С начала года в Надымском районе прогремели несколько коррупционных скандалов с участием крупных чиновников. Источники URA.RU полагают, что «Надымское дело» — начало операции по смене власти в районе и смещению Дяченко с должности. Пост главы прочат Дмитрию Жаромских.