В ЛДПР боятся, что на Фургала оказывают давление в СИЗО

В Хабаровском крае депутаты от ЛДПР считают, что отсутствие возможности получать письма может оказать психологическое давление на экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Они обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проверить соблюдение его прав.
«По информации, полученной от членов ОНК (Общественной наблюдательной комиссии), которые несколько раз встречались с Фургалом, последний полностью лишен возможности отправлять, получать письма и телеграммы. <…> Указанное противоречит УПК РФ (Уголовно-процессуальный кодекс) и может оказывать психологическое давление на Фургала», — говорится в обращении депутатов, которое опубликована в официальном instagram-аккаунте ЛДПР в Хабаровском крае.
Руководитель фракции в Законодательной думе Хабаровского края Сергей Зюбр отмечает, что задержание экс-губернатора имеет особое общественное значение. По его словам, представители ЛДПР просят Москалькову ознакомиться с делом Фургала, чтобы она оценила обоснованность проведения закрытых судебных заседаний.
Лидер фракции Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР готова обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании экс-губернатора Хабаровского края, в случае вынесения обвинительного приговора, передает агентство Nation News. Если же с Фургала снимут все предъявленные обвинения, в ЛДПР готовы выдвинуть его кандидатом на выборах президента России в 2024 году.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.