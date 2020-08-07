В ЛДПР боятся, что на Фургала оказывают давление в СИЗО

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал лишен возможности писать и получать письма Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровском крае депутаты от ЛДПР считают, что отсутствие возможности получать письма может оказать психологическое давление на экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Они обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проверить соблюдение его прав.

«По информации, полученной от членов ОНК (Общественной наблюдательной комиссии), которые несколько раз встречались с Фургалом, последний полностью лишен возможности отправлять, получать письма и телеграммы. <…> Указанное противоречит УПК РФ (Уголовно-процессуальный кодекс) и может оказывать психологическое давление на Фургала», — говорится в обращении депутатов, которое опубликована в официальном instagram-аккаунте ЛДПР в Хабаровском крае.

Руководитель фракции в Законодательной думе Хабаровского края Сергей Зюбр отмечает, что задержание экс-губернатора имеет особое общественное значение. По его словам, представители ЛДПР просят Москалькову ознакомиться с делом Фургала, чтобы она оценила обоснованность проведения закрытых судебных заседаний.

Лидер фракции Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР готова обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании экс-губернатора Хабаровского края, в случае вынесения обвинительного приговора, передает агентство Nation News. Если же с Фургала снимут все предъявленные обвинения, в ЛДПР готовы выдвинуть его кандидатом на выборах президента России в 2024 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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