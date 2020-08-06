06 августа 2020
05 августа 2020

В структуре курганского правительства сменилось руководство. Учреждение обслуживает VIP

© Служба новостей «URA.RU»
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В госучреждении Кургана, принимающем VIP, сменилось руководство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ГБУ «Управление гостиничного хозяйства» Курганской области, которое подчиняется правительству, произошла смена руководства. Учреждение, отвечающее за прием VIP-гостей, питание, находится в стадии реорганизации. О кадровых перестановках URA.RU стало известно от источников.

«Смена прежней команды началась после ухода [Евгения] Семенова — бывшего управделами правительства. Потом в июле уволился директор управления [гостиничного хозяйства Виталий] Кутовой, а также еще ряд сотрудников, подчиняющихся ГБУ», — пояснил инсайдер.

Кутовой работал на посту директора ГБУ в течение последних 12 лет. Учреждение размещает высокопоставленных гостей в гостинице «Зауралье», а также на правительственной базе отдыха «Болдинцево». «При этом Кутовой был учредителем общества охотников и рыболовов. В 2019 году по какой-то причине общество было ликвидировано», — поделился инсайдер.

«Управление гостиничного хозяйства», которое сейчас находится в процессе реорганизации, возглавил Антон Науменко с приставкой «исполняющий обязанности директора». Он также является директором ГБУ «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской области». «Вероятно, будет слияние этих учреждений», — поделился мнением инсайдер.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос по какой причине произошли кадровые перестановки. На момент публикации ответа не поступило. Телефона Виталия Кутового в распоряжении редакции нет.

Ранее URA.RU писало, что из курганского правительства уволился управляющий делами Евгений Семенов. Опытный чиновник, который начал работать при экс-губернаторе Олеге Богомолове, не смог взаимодействовать с новой командой.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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