Старожил курганского правительства управделами Евгений Семенов уволился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из курганского правительства уволился управляющий делами Евгений Семенов. Инсайдеры URA.RU, сообщившие об этом еще 19 июня, считают, что опытный чиновник, который начал работать при экс-губернаторе Олеге Богомолове, не смог взаимодействовать с новой командой.

«Евгений Михайлович [Семенов] не работает. 25 июня был его последний рабочий день. С 26 июня обязанности управделами исполняет главный бухгалтер Ирина Тихонова», — подтвердили URA.RU в правительстве.

Семенов пришел в правительство еще при Богомолове. Коллеги отзываются о нем, как о грамотном управленце и сожалеют о его уходе. Среди причин увольнения называют разногласия, которые якобы появились у него с новой командой управленцев. В частности, не сошлись с руководителем аппарата губернатора Оксаной Куташи, которая являлась вышестоящим руководителем Семенова.

Таким образом, должность управделами стала третьей вакантной в аппарате губернатора. Согласно открытым данным, размещенным на сайте правительства, пустующими числятся должности начальника отдела по профилактике коррупционных правонарушений и начальника управления специальных программ.

Получить комментарии Семенова URA.RU не удалось, редакция не располагает номером его телефона. В департамент информационной и внутренней политики правительства Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Опытные сотрудники также уходят из мэрии Кургана. В течение последних двух месяцев из администрации Кургана уволились несколько руководителей. Из мэрии Кургана в разгар ремонтных работ ушел глава департамента городского хозяйства Вадим Лютиков, управделами Сергей Заскалькин. С должности главного архитектора Кургана после полугода работы ушла Анна Алексейчук, которая в качестве причин увольнения назвала разногласия с новым руководителем департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Вадимом Литвиновым, сменившем на этом посту уволившуюся в апреле Елену Иванову.