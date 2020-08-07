В Гидрометцентре раскрыли, сбываются ли приметы о погоде

Народные приметы о погоде сбывается далеко не в каждом случае. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мы все известные народные приметы, касающиеся погоды, проанализировали, и пришли к выводу — не сбываются они! » — цитирует Вильфанда «Российская газета». По его словам приметы слишком общие для климата такой большой страны.
Так, например, с давних пор считается, что после Ильина дня (2 августа) купаться нельзя, но научный руководитель Гидрометцентра утверждает, что купальный сезон в России этой датой не заканчивается, сообщает «Ридус». Наблюдения показывают, что и в первой декаде сентября водоемы могут прогреваться до 20−21 градуса, отметил специалист.
В качестве зимней приметы Вильфанд привел пример о Крещенских морозах. Он назвал это поверие неточным, поскольку в январе бывают теплые дни. «Вспомните только последнюю зиму в Москве! Морозов вообще не было», — сказал эксперт.
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