На выходных погода испортит отдых на челябинских озерах

Кроме чиновников, туристов будут разгонять грозы и ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помимо обещанных властями рейдов и штрафов, на выходных отдохнуть на челябинских озерах помешает непогода. 8 и 9 августа в Челябинскую область придут дожди, ветер и грозы.

По данным челябинского ЦГМС, аномальная жара, которая держалась в регионе всю неделю, продлится и в выходные. Дневная температура будет держаться на уровне 28-31 градуса. Однако уже в ночь на субботу на Южный Урал вернутся сильные дожди и грозы, которые задержатся на все выходные. Стихия будет сопровождаться порывами сильного ветра — до 14 метров в секунду.

Озера Челябинской области традиционно испытывают серьезную туристическую нагрузку. Особенно самые известные: Тургояк, Увильды, Кисегач, Зюраткуль и другие. Летом 2020 года, когда совпали аномальная жара и закрытие границ из-за коронавируса, число отдыхающих на озерах резко увеличилось. Из прибрежной зоны полиция сотнями эвакуировала машины, в выходные дни на окрестных АЗС заканчивался бензин, вокруг реликтовых озер по небрежности людей начинались пожары.

Минэкологии области уже предупредило, что в ближайшие выходные на самых популярных у туристов челябинских озерах пройдут рейды, в ходе которых нарушителям природоохранного законодательства грозят административные дела и прочие наказания. Попасть под штраф могут, в том числе, любители шумных вечеринок, громкой музыки и фейерверков.

Скрин: сайт Челябинского гидрометцентра