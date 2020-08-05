На челябинских озерах готовят облавы на отдыхающих

Заповедные водоемы загрязняются из-за наплыва туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 8 и 9 августа пройдут рейды на особо охраняемых озерах, привлекающих максимальное число туристов. Об этом сообщили URA.RU в министерстве экологии региона.

«В первую очередь это касается озер в Каслинском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Чебаркульском районе. Они являются излюбленными местами отдыха для жителей соседних регионов. Многие из них не знают, что находятся на территории памятников природы и загрязняют берега, размещают машины в охранной зоне, рубят зеленые насаждения и разводят костры, рассказали URA.RU в ведомстве. — Специальные мероприятия пройдут на Тургояке, Увильдах, Аракуле, Еловом и Аргазях».

Также будут пресекаться шумные вечеринки с запуском фейерверков и громкой музыкой. Нарушителей будут штрафовать.

Озера Челябинской области традиционно испытывают серьезную туристическую нагрузку. Особенно самые известные: Тургояк, Увильды, Кисегач, Зюраткуль и другие. Летом 2020 года, когда совпали аномальная жара и закрытие границ из-за коронавируса, число отдыхающих на озерах резко увеличилось.

Из прибрежной зоны полиция сотнями эвакуировала машины, в выходные дни на окрестных АЗС заканчивался бензин, вокруг реликтовых озер по небрежности начинались пожары. Дело доходило до того, что южноуральцы в соцсетях прямо обвиняли жителей других регионов, что те оставляют горы мусора на берегах и распространяют коронавирусную инфекцию.

В качестве альтернативы «дикому» отдыху гостям Южного Урала предлагают комфортный и экологически безопасный глэмпинг (отдых в мини-гостиницах на природе — прим. ред.) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU