Названы две категории россиян с антителами к коронавирусу

Многие пожилые люди переболели коронавирусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство случаев выявления антител к коронавирусу в РФ наблюдается у детей и лиц старше 70 лет. К таким выводам в ходе исследования пришли в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

«В подавляющем числе регионов максимальный уровень иммунной прослойки наблюдается в детских группах, то есть дошкольный возраст и младший школьный. На втором месте — это 70+», — рассказал ТАСС директор института, академик РАН Арег Тотолян. Во всех регионах России по уровню выявленных антител лидируют дети. Обнаружение антител к COVID-19 у пожилых людей связано с тем, что они чаще контактируют со своими внуками, в то время когда их родители находятся на работе.

Также ученым удалось определить уровень иммунной прослойки в регионах РФ в зависимости от профессии, в которых заняты люди. Лидерами списка стали медики и работники образования. По мнению Тотоляна, иммунизация среди сотрудников образовательных учреждений могла произойти до перехода на дистанционный режим обучения.

Всего в России, по данным на 7 августа, выявлено более 877 тысяч заболевших коронавирусом. Вакцина от коронавирусной инфекции, которую разработали специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пройдет официальную регистрацию к 12 августа, напоминает агентство Nation News. Как заявили в Минздраве РФ, российскую вакцину от COVID в первую очередь получат жители страны, входящие в группу риска — врачи, работающие с зараженными пациентами, и пожилые люди.

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