Российские регионы теряют шансы на скорый выход из карантина

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Компьютерный томограф «Аквилион Ван». Челябинск, медицина, врачи, здравоохранение, кт, компьютерная томография, компьютерный томограф
В некоторых регионах выявлением больных коронавирусом занимается нейросеть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 241 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала эпидемии в стране зафиксировано уже 877 135 заболевших. Из них жертвами инфекции стали 14 725 человек, победить вирус удалось 683 592 инфицированным.

«За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба. Жертвами вируса стали еще 119 человек, полностью излечились — 7 235.

Рейтинг по количеству заболевших вирусом возглавляет Москва. Там зафиксировано 686 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Свердловская область с 180 случаями. На третьем — Московская область, где выявили 158 заболевших.

Новые случаи заболевания выявлены и в других регионах УрФО: в ХМАО выявили 143 новых больных, в Челябинской области подтвердились 89 диагнозов на коронавирус, в Тюменской — 79, в Курганской — 24, в ЯНАО — 91. В Пермском крае количество заболевших увеличилось на 72 человек.

Для более качественного выявления коронавирусной инфекции, в некоторых регионах при диагностировании медикам помогает искусственный интеллект. Так, по информации «Национальной службы новостей», в республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко в Бурятии анализом снимков компьютерной томографии занимается нейросеть.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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