06 августа 2020
05 августа 2020

Телевидение столицы ЯНАО возглавил известный политик-единоросс

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь салехардского отделения ЕР Эдуард Панасюк более 20 лет работал в ОГТРК «Ямал-регион» Фото: сайт окружного отделения «Единой Россия»
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Медиавойны и перестановки в СМИ

Одним из медиаактивов администрации Салехарда (ЯНАО), телеканала «Северный ветер», будет руководить Эдуард Панасюк, сообщили URA.RU в источники в мэрии ямальской столицы. Ранее Панасюк занимал должность главного инженера окружной телерадиокомпании (ОГТРК) «Ямал-Регион». Также он является секретарем городского отделения «Единой России».

По информации URA.RU, новый руководитель уже приступил к работе и пообщался с подчиненными. «Знакомство с коллективом Панасюк начал с заявления о необходимости сохранить достижения, которые есть у городского ТВ, и сделать так, чтобы информационную повестку в окружной столице формировал именно „Северный ветер“», — рассказали собеседники.

В телекомпании подтвердили назначение нового руководителя. Контракт с прежним директором «Северного ветра», Евгением Герасимчуком, закончился еще в мае этого года.

По имеющимся сведениям, в ближайшее время городские СМИ Салехарда ждут серьезные преобразования. В планах мэрии провести слияние ТРК «Северный ветер» и газеты «Полярный круг» в единое информационное агентство, которое должно будет усилить свои позиции в интернете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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