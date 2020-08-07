Клан иркутского экс-губернатора выселяет из квартиры инвалида

Гендиректор компании «Звезда» Олег Хамуляк, подозреваемый в хищении бюджетных денег из Фонда капремонта Иркутской области, пытается выселить из квартиры свою бывшую жену Надежду Титову, которая является инвалидом. На совместно нажитой жилплощади уже живет его новая супруга.
«Попасть в свое жилье Надежда не может — замок поменяли», — сообщает «Московский комсомолец». Отмечается, что прокуратура подтвердила ее права на собственность. Женщина предлагала экс-супругу выплатить ей 800 тысяч рублей в качестве доли за квартиру. Но в семейный конфликт, по словам Титовой, вмешался глава юридического отдела «Стальконструкции» Андрей Ядришников, который является учредителем «Звезды» и членом избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ. Также, по данным издания, Ядришников с детства дружит с сыном экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андреем.
Хамуляка задержали по подозрению в мошенничестве в 2019 году. Компания «Звезда», которой он руководит, занимается ремонтом лифтов в Иркутской области и имеет отношение к бизнесу семьи иркутского экс-губернатора Левченко. По данным правоохранительных органов, Хамуляк вместе с другими неустановленными лицами завысил стоимость ремонтных работ, в результате чего из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено порядка 185 млн рублей.
Из-за некачественного ремонта в Ангарске ранее рухнул лифт с пассажирами, а в начале этого года ремонтники «Звезды» просверлили стену насквозь, из-за чего сверло оказалось в соседней квартире, где сидел годовалый ребенок. Мама чудом успела спасти дочку.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.