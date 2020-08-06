06 августа 2020
05 августа 2020

На тюменского бизнесмена завели дело после публикации URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, батут, жби
Предпринимателю грозит крупный штраф за незаконную установку аттракциона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Тюмени на бизнесмена завели административное дело за незаконную установку опасного аттракциона для детей на тюменской площади Борцов Революции. Об этом агентству сообщили в оперативном штабе. Ранее URA.RU писало о том, что в центре города появился батутный аттракцион, который угрожает здоровью посетителей из-за ужасного технического состояния.

«Пятого августа зафиксирован факт самовольного размещения сезонного аттракциона. Сотрудниками полиции составлен материал в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по эксплуатации аттракциона», — пояснили агентству в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Там добавили, что владелец аттракциона будет наказан по ст. 1.23 Кодекса Тюменской области об административной ответственности: «Самовольное размещение сезонных аттракционов, в том числе размещение вне мест, установленных схемой размещения сезонных аттракционов». Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

На время действия режима повышенной готовности в Тюменской области запрещено работать предприятиям сферы развлечений (в том числе, кинотеатрам, зоопаркам и аттракционам). Карантин продлится в регионе до 16 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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