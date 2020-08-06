На месте работ ученые нашли ценные артефакты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На юге Ямальского района ЯНАО археологи раскопали поселение, которое датируется четвертым тысячелетием до нашей эры. На месте ученые обнаружили ценные артефакты, которые свидетельствуют о присутствии там людей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

Ямальское поселение носит название «Стоянка Йоркутинская», оно находится в истоке реки Еркатаяха. Впервые ученые заговорили о ней в конце 60-х годов XX века, когда на месте были найдены несколько каменных орудий. «Археологи Научного центра давно собирались исследовать эту стоянку, так как она, по их мнению, дает возможность проследить динамику развития хозяйства в эпоху перехода от каменного к бронзовому веку на территории южной тундры», — заявили в пресс-службе центра.

Во время работ на Йоркутинской стоянке были найдены новые ценные предметы, например, фрагменты керамики, орудия и останки северного оленя. «Основным занятием населения была охота на северного оленя, что подтверждают каменные орудия — скребки для выделки шкур, крупные наконечники копий и другие орудия труда. Скребки имеют аналогию с теми, что использовались позднее в раннем железном веке и в средневековье», — пояснила руководитель археологов Ольга Тупахина.

В радиусе километра от стоянки были найдены еще пять памятников. В целом они образуют так называемый археологический микрорайон древности. По признанию ученых, такая находка является уникальной для ямальской археологии.

Ранее исследователи обнаружили останки мамонта в озере Печевалавато Ямальского района. Кости животного, сохранившие отличное состояние, переданы в музей Салехарда.

Фото: Научный центр изучения Арктики

Фото: Научный центр изучения Арктики

Фото: Научный центр изучения Арктики