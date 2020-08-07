Ефремов занялся рисованием на заседании суда

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Спектакль
Пока шло заседание суда актер нарисовал Спасскую башню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

На заседании суда 7 августа актер Михаил Ефремов занимался рисованием. На одном из листков адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский разглядел изображение Спасской башни.

«Вчера я видел, что он рисует квадратики, какие-то там штучки, Спасскую башню нарисовал», — цитирует Добровинского RNS. Актер при этом был спокоен, считает адвокат потерпевших. Защитник самого Ефремова, Эльман Пашаев, подтвердил журналистам слова коллеги. По его словам он был более сосредоточен на суде и оказался не в курсе, что конкретно рисовал подзащитный.

Актер Михаил Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП, в которое попал его автомобиль 8 июля. Свидетели рассказали, что после столкновения пьяный артист вышел, чтобы осмотреть свою машину и не пытался помочь второму водителю, сообщает агентство Nation news. Мужчина скончался в больнице. На видео с места ДТП Ефремов себя не узнал, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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