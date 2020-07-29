Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов еще раз подтвердил, что отказывается от признания своей вины в смертельном ДТП. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде», — приводит ТАСС слова Пашаева. Суд над Ефремовым перенесен на 30 июля из-за неявки адвоката на сегодняшнее заседание. Защитник должен появиться не позже третьего августа, иначе Ефремову назначат адвоката, пишет агентство Nation news.
В то же время, адвокат со стороны потерпевших Александр Добровинский показал журналистам документ из материалов дела, в котором Ефремов написал: «Сам виноват, увы». Добровинский подчеркнул, что и признание, и отказ от него есть в уголовном деле.
Первое заседание суда по делу Михаила Ефремова должно было пройти 29 июля. Разбирательство идет в закрытом режиме. Актеру может грозить уголовное наказание из-за ДТП, в которое он попал 8 июля. Будучи под воздействием алкоголя Ефремов вылетел на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с фургоном доставки. Водитель фургона Сергей Захаров умер от потери крови.