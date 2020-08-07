Путин и Лукашенко поговорили о задержанных в Минске россиянах

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили задержание 33 россиян в Минске.
«Российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — передали суть разговора в пресс-службе Кремля. Стороны выразили уверенность в том, что ситуация с задержанием россиян будет улажена.
В конце июля под Минском задержали 33 бойца российской ЧВК. Белорусские власти считают, что они были присланы для дестабилизации обстановки перед выборами. Лукашенко заверил, что задержанные сами рассказали о своих мотивах.
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