Путин и Лукашенко поговорили о задержанных в Минске россиянах

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Президенты поделились друг с другом мнениями о задержании российских боевиков в Белоруссии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили задержание 33 россиян в Минске.

«Российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — передали суть разговора в пресс-службе Кремля. Стороны выразили уверенность в том, что ситуация с задержанием россиян будет улажена.

В конце июля под Минском задержали 33 бойца российской ЧВК. Белорусские власти считают, что они были присланы для дестабилизации обстановки перед выборами. Лукашенко заверил, что задержанные сами рассказали о своих мотивах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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