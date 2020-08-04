К задержанным россиянам относятся «по-человечески», отметил Александр Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что арестованные российские граждане целенаправленно находились в республике и не собирались никуда вылетать. Об этом он заявил во время обращения к народу.

«Про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди дали показания. Были направлены специально в Беларусь. Была команда — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда <…> Мы по-человечески относимся к этим ребятам. От этого мы получили эффект: они рассказали все», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». Он добавил, чтобы российская сторона «прекратила врать».

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». Их подозревают в подготовке массовых беспорядков, пишет RT. Однако у россиян при себе были билеты в Турцию, уточняет телеканал 360.

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