Южная страна готова принять россиян без карантина

Правительство Кении разрешило с 5 августа въезд российским туристам без прохождения карантина. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«На сайте аэропорта Найроби опубликован список стран, для граждан которых по въезде отменяется карантин, Россия в их числе», — передает радио Sputnik. Однако туристов могут не пустить без справки об отрицательном тесте на коронавирус, которую нужно оформить за 96 часов до вылета на английском языке. В аэропорту пассажирам также будут измерять температуру.
Для посещения страны туристы также должны приобрести визу стоимостью 50 долларов. Ее можно купить до вылета или же по приезде, но в аэропорту приобрести визу можно только за наличные.
С 1 августа в России возобновилось международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. После чего в Турции зафиксировали резкое увеличение заражений коронавирусом. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта. О готовности в скором времени принять россиян также заявили в Таиланде.
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