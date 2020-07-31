Для россиян открыли еще один заграничный курорт

С 1 августа россияне смогут вылететь в Абхазию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В список стран, с которыми Россия открывает границы с 1 августа, добавили Абхазию. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«С 1 августа Россия открывает границу с Абхазией», — заявил пресс-секретарь правительства Борис Беляков. Ранее в оперштабе сообщили, что с 1 августа в России возобновится международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также рассматривается вопрос об открытии границ с ОАЭ, Мальдивами, Южной Кореей, Хорватией и Мальтой. При этом в страны Евросоюза российских туристов не пустят минимум до середины августа, сообщает «Национальная служба новостей».

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