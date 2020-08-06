29-летний курганец в соцсетях призывал уничтожать силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кургана, обвиненный в призывах к экстремизму за публикацию в соцсети против сотрудников полиции, признал вину. В своем видеообращении он заявил, что был «морально утомлен», и призвал других не повторять своих ошибок.

Молодой человек в соцсети «ВКонтакте» опубликовал текст, «побуждающий к физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов», сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. «23 апреля я находился на вахте в Иркутской области и необдуманно совершил такой поступок. Я прочитал новость, негативно ее воспринял и резко высказался», — рассказал курганец.

Он пояснил, что находился на вахте уже три месяца. «Я был морально утомлен», — пояснил мужчина. Он добавил, что после публикации у него начались проблемы: «Мой комментарий многим не понравился, и спустя три месяца было возбуждено уголовное дело». В своем видеообращении курганец призвал других думать, прежде чем что-то писать в интернете: «Ваш комментарий кто-то другой может воспринять по-своему и увидеть в этом призыв к каким-то действиям». В завершение он добавил, что никогда не относился плохо к сотрудникам полиции.

О задержании 29-летнего курганца сотрудниками ФСБ ранее сообщало URA.RU. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет). Данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности. После того, как курганец публично признал вину, следствие будет ходатайствовать о замене уголовного наказания судебным штрафом. Окончательное решение примет суд.