Дмитрия Махонина могут поддержать более 80% избирателей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Штаб врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина будет помогать конкурентам получить больше голосов на предстоящих выборах. Об этом URA.RU рассказал источник в краевых органах власти. Он сообщил, что в противном случае Махонин рискует набрать «нереально высокий» процент поддержки.

«По прогнозам, Махонин на предстоящих выборах может набрать более 85-90% голосов в свою поддержку. Чтобы показать, что выборы были все-таки конкурентными, команде врио нужно, чтобы и другие кандидаты получили побольше голосов», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что риски победить с огромным преимуществом наступили после снятия с гонки кандидата от «Справедливой России» Александра Репина.

Другой источник URA.RU, близкий к администрации губернатора, уточнил, что «будет создан режим благоприятствования для ведения кампании всеми кандидатами». При этом в пресс-службе администрации от комментариев воздержались.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября текущего года. На пост высшего должностного лица региона также претендуют Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».