В Курганской области в ДТП попал автобус, есть пострадавший Фото предоставлено читателем URA.RU

Авария с участием пассажирского автобуса произошла на 147 км трассы Курган-Челябинск в Мишкинском районе. Автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие. Информацию URA.RU рассказал очевидец, ЧП подтвердили также в отделении пропаганды ГИБДД.

«Автобус сошелся с фурой, слетел с трассы. Люди стоят на улице. Приехали автомобили скорой помощи, пожарные», — пояснил свидетель происшествия. Он добавил, что открытого огня не видно. Скорые автомобили при этом от места ДТП едут по трассе, не сворачивая в Мишкино, вероятнее всего в Курган.

В отделе пропаганды областной ГИБДД URA.RU рассказали, что сообщение об аварии поступило в 17:30. По предварительным данным, пострадали четыре пассажирки автобуса и водитель грузовика. Они получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.

ДТП произошло по причине несоблюдения дистанции водителем грузовика. Фура догнала автобус и въехала в него. Транспортные средства слетели в кюветы по разные стороны дороги. По данным РИА «Новости», автобус ехал из Тюмени в Крым.