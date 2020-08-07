Россиянка пожаловалась на условия для отдыхающих в Турции

Туристка из России пожаловалась на несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности в аэропортах недавно открывшейся для россиян Турции. В своем Facebook Анна Безикова рассказала неприятные подробности о путешествии из Аланьи в Москву.
«Вылет из Газипаши на Pegasus — в масках, но никто никакой температуры не измерял. В Стамбуле хотели пройти тест на Ковид — отказали, сказали, что делают его минимум 6 часов, цена 220 лир (около 2 260 рублей) и получать надо бумажкой в руки», — пишет Безикова.
До Москвы туристка добиралась уже самолетом «Победы». Девушка пожаловалась, что там ситуация повторилась. Вместо тестов прилетевшим предложили только тест из семи вопросов о том, куда и откуда прибыли люди, говорит Безикова. О тесте на коронавирус во Внуково туристов не осведомили, заключила девушка.
Согласно закону, тест на коронавирус нужно сдать в течение трех дней после прилета в Россию и загрузить результат на портал Госуслуг. Для тех, кто этого не делает, предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. В то же время, Минздрав Турции забеспокоился из-за учащения случаев заражения COVID-19 в курортных городах, пишет агентство Nation news.
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