В 2020 году в школы пойдут дети, родившиеся после начала войны на Донбассе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Чем дольше Украина не завершает конфликт на Донбассе, тем сильнее его жители считают Киев врагом, заявили украинские журналисты. Таким образом, между ЛНР, ДНР и остальной частью страны «опускается железный занавес», считают они.

«У жителей Донбасса всё больше создаётся образ врага в лице Украины. Между ДНР и ЛНР и подконтрольной Киеву территорией опускается „железный занавес“», — пишет Life со ссылкой на украинское издание «Апостроф».

Осенью 2020 года в школы пойдут дети, родившиеся в 2014 году, в год начала конфликта между Донбассом и Киевом, отмечается в материале. Таким образом, дети, по мнению авторов статьи, будут расти с мыслями о том, что Украина — враг. По их словам, так же думают сейчас и донбасские подростки, чье детство проходило во время боевых действий.

Первый президентский срок нынешнего главы Украины Владимира Зеленского истекает в 2024 году, в этом же году школу закончат дети, которые шли в первый класс с началом войны на Донбассе, отмечается в материале. По мнению авторов, в 2024 году закончится срок, отведенный Киеву на восстановление мира с ДНР и ЛНР.

Если ситуация не изменится, то после этого срока Киеву придется либо «отпустить» самопровозглашенные республики, либо действовать в отношении них силовым путем, считают авторы. По мнению журналистов, украинскому руководству не удастся достигнуть большого прогресса в установлении мира на Донбассе к этому сроку.

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