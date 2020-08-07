Назван единственный способ облегчить страдания больного COVID

Облегчить состояние человека с коронавирусной инфекцией могут только антитела, которые врачи вводят пациентам внутривенно. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее журналисты сообщали, что состояние больных коронавирусом можно облегчить с помощью вин, арахиса, фисташек и какао. «Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего», — заявил Гинцбург радио Sputnik. По его словам, остальные методы словно «мертвому припарки».
Врач говорит об антителах в в концентрированном виде — плазмы или препарата — моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19. То есть, если вакцина работает в качестве профилактики, то антитела — в качестве лечения, когда человек уже болен.
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