Режим самоизоляции в Югре продлен для трех категорий граждан
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции в округе до 23 августа включительно. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в регионе будут действовать не для всех. Соответствующее постановление она подписала в субботу, 8 августа.
Соблюдать режим самоизоляции нужно будет следующим категориям граждан:
- в возрасте 65 лет и старше
- имеющие хронические заболевания
- беременные женщины.
Ранее Комарова на заседании регионального оперштаба объявила о продлении карантина в регионе. По ее словам, на необходимость продлить ограничения указывает текущий уровень заболеваемости. За последние сутки в Югре COVID-19 заразились 127 человек.
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