07 августа 2020
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Карантин в ХМАО продлили не для всех. Список и дата

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, девушка, маска защитная
Режим самоизоляции в Югре продлен для трех категорий граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции в округе до 23 августа включительно. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в регионе будут действовать не для всех. Соответствующее постановление она подписала в субботу, 8 августа.

Соблюдать режим самоизоляции нужно будет следующим категориям граждан:

  • в возрасте 65 лет и старше
  • имеющие хронические заболевания
  • беременные женщины.

Ранее Комарова на заседании регионального оперштаба объявила о продлении карантина в регионе. По ее словам, на необходимость продлить ограничения указывает текущий уровень заболеваемости. За последние сутки в Югре COVID-19 заразились 127 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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