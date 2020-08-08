По словам Анатолия Альтштейна, иммунная сыворотка может создать у человека активный иммунитет к коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Введение иммунной сыворотки от переболевшего коронавирусом поможет не заболеть членам семей, в которых есть такой больной. Также это может облегчить состояние и спасти жизнь на ранних стадиях COVID-19, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Пассивная иммунизация (введение в кровь сыворотки переболевшего коронавирусом — прим. ред.) хороша или в самом начале болезни, или как профилактика: в семье, где один человек заболел, остальным введут такую сыворотку, и тогда она поможет», — рассказал Альтштейн. По его словам, пассивный иммунитет, который образуется с помощью сыворотки, перейдет в активный, и человек не заболеет.

Альтштейн отметил, что такая тактика эффективна только на ранних стадиях заболевания коронавирусом. «Когда человек уже заболел, то вливать сыворотку бессмысленно — вирус в нем уже сидит», — подчеркнул вирусолог. По его словам, даже на ранних стадиях это не вылечит человека. Зато его болезнь пройдет легче, он и не умрет, отметил Альтштейн.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у россиян в Москве выработался популяционный иммунитет к коронавирусу. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет. Процент переболевших должен составлять 60-70%. Другим способом защититься от вируса является вакцинация.

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