В метрополитене не хватает работников, многие увольняются из-за низких зарплат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Екатеринбурге работников метрополитена перевели на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на сотрудника метро.

«Нас перевели на четырехдневку, с июня отменили премии за дополнительную работу. При переходе на четырехдневку все потеряли в деньгах», — цитирует издание работника метрополитена Романа. По его словам, на предприятии не хватает работников, многие увольняются из-за низких зарплат. «Аванс пришел четыре тысячи — как на такие деньги жить?» — отметил Роман. Он рассказал, что остался последним работником на участке.

По словам директора метрополитена, предприятие действительно перешло на четырехдневную неделю, но премии сохранились, сообщают в издании. URA.RU направило запрос директору екатеринбургского метрополитена. Ответ на него к моменту публикации не поступил.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге требуется порядка 90 миллиардов рублей. По его словам, без новой ветки «не создать транспортный каркас города».

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