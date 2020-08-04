Без новой ветки «не создать транспортный каркас города», сказал глава города Фото: Анна Майорова © URA.RU

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге требуется порядка 90 миллиардов рублей. Об этом в эфире телеканала 41 заявил глава города Александр Высокинский.

«Мы делаем очередной объем проектирования, чтобы можно было подтвердить серьезность наших намерений перед областными и федеральными коллегами. Эта ветка будет стоить порядка 90 миллиардов рублей», — сказал мэр. По его словам, без новой ветки «не создать транспортный каркас города».

Ранее полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил о том, что на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге требуется около 80 миллиардов рублей, в том числе 8-10 миллиардов — на полное проектирование ветки.

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге. «Екатеринбург становится все более современным и нуждается в таких проектах. Реализация таких проектов должна осуществляться с федеральными властями. Надо поработать с региональными властями», — сказал глава государства.