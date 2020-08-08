08 августа 2020

Россияне смогут получить к 1 сентября от работодателя до 50 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург, первый класс, дети, первое сентября, школа, цветы
Чтобы получить деньги, необходимо написать заявление на имя руководителя компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские семьи смогут получить к 1 сентября от работодателя материальную помощь. Об этом журналистам рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

«Претендовать на неё могут только те, кто официально трудоустроен. Этот вид помощи — право работодателя, а не его обязанность, потому вам могут ее как согласовать, так и отказать», — цитирует Петрикову Life.ru. Чтобы получить деньги, необходимо написать заявление на имя руководителя компании. В нем нужно описать причину получения поддержки.

По словам специалиста, размер выплаты чаще всего составляет в среднем пять тысяч рублей. Но в разных организациях при разных ситуациях эта сумма может варьироваться. Если положение в семье совсем критическое, работник может попросить от работодателя до 50 тысяч рублей, уточнила Петрикова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российским семьям готовят новую выплату перед 1 сентября. Сообщалось, что на эти деньги родители смогут приобрести нужные школьные принадлежности.

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Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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