Россияне смогут получить к 1 сентября от работодателя до 50 тысяч

Российские семьи смогут получить к 1 сентября от работодателя материальную помощь. Об этом журналистам рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.
«Претендовать на неё могут только те, кто официально трудоустроен. Этот вид помощи — право работодателя, а не его обязанность, потому вам могут ее как согласовать, так и отказать», — цитирует Петрикову Life.ru. Чтобы получить деньги, необходимо написать заявление на имя руководителя компании. В нем нужно описать причину получения поддержки.
По словам специалиста, размер выплаты чаще всего составляет в среднем пять тысяч рублей. Но в разных организациях при разных ситуациях эта сумма может варьироваться. Если положение в семье совсем критическое, работник может попросить от работодателя до 50 тысяч рублей, уточнила Петрикова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российским семьям готовят новую выплату перед 1 сентября. Сообщалось, что на эти деньги родители смогут приобрести нужные школьные принадлежности.
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