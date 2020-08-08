Страны Восточной Европы, которые разрешили разместить на своей территории военных США вблизи российских границ, вынуждают Москву включить их в перечень целей стратегических ядерных сил. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил полковник запаса, военный эксперт Александр Жилин.
«Под прикрытием [польского] замечательного народа американцы размещают свои войска. Ну, до этого же мы не вносили Польшу в перечень стратегических ядерных целей. Ну, а сейчас они (военные США — прим.ред.) развернут ударные комплексы. Мы вынуждены включить их, и в случае необходимости нанести ядерный удар», — объяснил собеседник агентства. Жилин добавил, что среди потенциальных целей российских ядерных сил могут также оказаться Румыния и страны Прибалтики.
Военный эксперт не стал исключать провокаций, когда американские военные передислоцируются к российским границам. «Я не думаю, что американцы будут наступать на РФ, а вот военные провокации… Они (военные США — прим.ред.) могут заставить эти провокации совершать местных. То есть, если кто-то думает, что американцы сами сядут в бронетехнику и поедут — нет, они не поедут. Они посадят поляков, и совершенно могущественных воинов из Эстонии, Латвии и Литвы в качестве „пушечного мяса“», — подчеркнул Жилин.
Ранее глава Пентагона, министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные в Европе перегруппировываются для наращивания военного присутствия у границ России. По его словам, эта мера направлена на сдерживание России и укрепление позиций НАТО.
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