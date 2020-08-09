Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , выборы, избирателный участок, дистанция, общероссийское голосование
Источники утверждают, что победу на выборах одерживает Лукашенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Явка избирателей на президентских выборах в Белоруссии составила более 50%. Таким образом, голосование признано состоявшимся.

«Выборы президента Белоруссии состоялись, проголосовали более 50%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на белорусский Центризбирком. На сайте госоргана самая актуальная информация о явке опубликована в 12:00 утра воскресенья, 9 августа. Тогда проголосовали 54,57% белорусов. Источники в ЦИК утверждают, что официальные экзитполы показывают победу Александра Лукашенко.

Ранее политологи в разговоре с URA.RU предсказали победу действующего президента, несмотря на серьезную поддержку белорусами оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Эксперты ожидают, что после выборов Лукашенко начнет массовые репрессии, как в 1937 году.

О своем участии в выборах белорусский лидер Александр Лукашенко объявил осенью 2019 года. Тогда эксперты предупреждали, что очередной президентский срок осложнит отношения с Россией. Лукашенко возьмет курс на идеологическое отдаление от России. В преддверии выборов под Минском задержали россиян, которых белорусские спецслужбы назвали бойцами ЧВК «Вагнера», напоминает «Царьград». Этим Лукашенко хотел поднять свой президентский рейтинг. При этом сам он утверждает, что инцидент не повлияет на отношения между Россией и Белоруссией.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...