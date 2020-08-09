Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися

Источники утверждают, что победу на выборах одерживает Лукашенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Явка избирателей на президентских выборах в Белоруссии составила более 50%. Таким образом, голосование признано состоявшимся.

«Выборы президента Белоруссии состоялись, проголосовали более 50%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на белорусский Центризбирком. На сайте госоргана самая актуальная информация о явке опубликована в 12:00 утра воскресенья, 9 августа. Тогда проголосовали 54,57% белорусов. Источники в ЦИК утверждают, что официальные экзитполы показывают победу Александра Лукашенко.

Ранее политологи в разговоре с URA.RU предсказали победу действующего президента, несмотря на серьезную поддержку белорусами оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Эксперты ожидают, что после выборов Лукашенко начнет массовые репрессии, как в 1937 году.

О своем участии в выборах белорусский лидер Александр Лукашенко объявил осенью 2019 года. Тогда эксперты предупреждали, что очередной президентский срок осложнит отношения с Россией. Лукашенко возьмет курс на идеологическое отдаление от России. В преддверии выборов под Минском задержали россиян, которых белорусские спецслужбы назвали бойцами ЧВК «Вагнера», напоминает « Царьград ». Этим Лукашенко хотел поднять свой президентский рейтинг. При этом сам он утверждает, что инцидент не повлияет на отношения между Россией и Белоруссией.

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