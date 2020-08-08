Лукашенко победит и устроит репрессии, как в 1937 году

Политологи ожидают, что Александр Лукашенко победит на выборах президента Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

статья из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победит на выборах 9 августа. Это приведет к самым массовым в истории республики протестам и жестоким репрессиям, как в 1937 году, но сохранит отношения между Белоруссией и Россией. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделали доцент МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш и эксперт по проблемам российско-белорусский отношений Дмитрий Болкунец.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Последние месяцы в республике проходят масштабные протесты, вызванные длительным пребыванием Лукашенко на посту президента. Это отразилось на авторитете и доверии к главе республики. До голосования допущены пять кандидатов: сам Лукашенко, домохозяйка Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, социал-демократ Сергей Чечечень и депутат Анна Канопацкая. Трех последних Болкунец назвал кандидатами-спойлерами, которые нужны, чтобы «показать Западу, что в Белоруссии есть демократия». А Тихановская стала лицом белорусских протестов против действующей власти. За нее в стране вышли более 200 тысяч человек, что стало самым массовым протестом в истории государства, пояснил политолог.

Однако смены власти в Белоруссии не будет, считает Болкунец. «Никаких сомнений, что Лукашенко победит [на выборах]. Можно их вообще проводить без избирателей. Он сам говорил, что голоса никто не считает», — рассказал политолог в беседе с URA.RU. По его словам, легитимность выборов окончательно подорвет платформа «Голос». Это приложение, созданное оппозицией, для честного подсчета голосов, оно дает возможность сфотографировать бюллетень и отправить в систему.

«В „Голосе“ победит Тихановская, а в Центризбиркоме объявят победителем Лукашенко. Тогда-то и начнутся массовые протесты в Минске и во всех регионах Белоруссии», — прогнозирует Болкунец.

По мнению собеседника агентства, после победы на выборах Лукашенко повторит сталинские репрессии 1937 года. «Он авторитарный и жестокий руководитель. Начнутся массовые репрессии, аресты, лишение бизнеса и давление на тех, кто не поддержал Лукашенко. Будет миграция из страны людей творческих профессий и журналистов», — говорит Болкунец.

Политолог подчеркнул, что пока сложно сказать, приведут ли протестные настроения в Белоруссии к новому майдану, и получит ли Россия еще одну сложную территорию на границе. Это будет зависеть от того, как на митинги отреагирует Лукашенко. Но отношения между странами уже ухудшились после задержания под Минском россиян, которых в республике назвали бойцами ЧВК «Вагнера». Как подчеркнул Болкунец, эта акция была спланирована СБУ Украины, чтобы разорвать белорусско-российские отношения. «Россия вообще не вмешивалась в выборы, но ситуацию обострило задержание бойцов. Сейчас России нужно совсем не реагировать, не комментировать итоги выборов. Так как любые комментарии с нашей стороны могут вызвать недовольство в белорусском обществе.

Население будет считать, что только благодаря России Лукашенко у власти. Начнутся антироссийские настроения», — считает Болкунец.

Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко задержание россиян Фото: официальное интернет-представительство президента России

Доцент МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш уверен, что сотрудничество между странами останется, а последние события в Белоруссии не повлияют на политические и партнерские отношения. Коктыш объясняет это тем, что страны заинтересованы друг в друге. «Ситуация разрулится. Звонок Путина к Лукашенко — это понятный маркер, что все союзные отношения были, есть и остаются. У России нет запасной Белоруссии, а у Белоруссии нет запасной России. Я ожидаю оптимизацию форматов сотрудничества, после сегодняшней низшей точки какой-то подъем должен быть», — резюмирует политолог.

О своем участии в выборах белорусский лидер Александр Лукашенко объявил осенью 2019 года. Тогда эксперты предупреждали, что очередной президентский срок осложнит отношения с Россией. Лукашенко возьмет курс на идеологическое отдаление от России. Ситуация обострилась после задержания россиян на территории Белоруссии. По заявлению Лукашенко, это были боевики частной военной компании, которые приехали в республику, чтобы устроить массовые беспорядки. Таким образом, он пытался поднять свой президентский рейтинг. Как сообщает телеканал 360, за четыре дня более 30% избирателей досрочно проголосовали на выборах.

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