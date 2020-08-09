Астрологи объяснили, с чем связана обидчивость знаков зодиака

Чудинова отметила, что обидеть можно любой знак зодиака, несмотря на его характерные черты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обидчивость определяется личным гороскопом, а не знаком зодиака. Об этом URA.RU рассказали астрологи Татьяна Чудинова и Татьяна Борщ. Ранее астролог и писатель Кристина Шенвальд назвала скорпионов, тельцов и козерогов самыми обидчивыми и злопамятными знаками.

«Обидчивость зависит от личного гороскопа намного больше, чем от солнечного знака зодиака», — подчеркнула Чудинова. По ее словам, невозможно точно вычислить такую особенность человека по знакам зодиака. Тем не менее, для раков и козерогов часто характерна обидчивость без оснований. Они, являясь водными знаками, скрытые и таинственные, скромные и эмоциональные, рассказал астролог. По ее словам, обидчивыми бывают и скорпионы. Чудинова отметила, что обидеть можно любой знак зодиака, несмотря на его характерные черты.

Астролог Татьяна Борщ рассказала URA.RU, что обидчивость определяется личным гороскопом, который построен на дате, месте и времени рождения. По ее словам, обидчивость человека также связана с взаимоотношениями с матерью в детстве. «Если ребенок видит, что его любят меньше, чем другого, то обидчивость может сохраниться на всю жизнь», — подчеркнула астролог.

Ранее астролог и писатель Кристина Шенвальд рассказала, что самыми обидчивыми знаками зодиака являются скорпионы, тельцы и козероги. Кроме того, обидеть нетрудно львов, весов и козерогов, добавил эксперт.

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