В челябинском министерстве вспышка коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В министерстве экологии Челябинской области вспышка COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. Коронавирус диагностирован у 18 человек. Один сотрудник находится в реанимации.

«В министерстве экологии Челябинской области и подведомственных учреждениях зафиксировано 18 случаев заражения COVID-2019, в том числе у двух заместителей министра», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что у пяти человек присутствуют первичные симптомы коронавирусной инфекции. Двое из них находятся в больнице под пристальным наблюдением врачей (среди них один заместитель министра), у троих заболевание проходит в легкой форме. У 12 сотрудников заболевание протекает бессимптомно. Один человек находится в реанимации.

По данным URA.RU, с ковидной пневмонией госпитализирован первый замминистра Игорь Гилев. Также COVID-19 диагностирован у замминистра Виталия Безрукова.

Сейчас завершается проверка на коронавирусную инфекцию всех сотрудников регионального министерства экологии и подведомственных учреждений. Проводится эпидемиологическое расследование на установление источника заражения.

Большинство сотрудников министерства и подведомственных организаций переведены на удаленный режим работы. На рабочих местах будет присутствовать не более двух сотрудников ключевых отделов для решения оперативных задач. Во всех помещениях министерства экологии и подведомственных учреждений, где обнаружен COVID-2019, проведена санитарная обработка. О первых заболевших в министерстве стало известно 7 августа. Диагноз был выявлен во время очередного тестирования.