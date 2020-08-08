08 августа 2020
07 августа 2020

В челябинском министерстве произошла вспышка коронавируса. Один сотрудник в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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В челябинском министерстве вспышка коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В министерстве экологии Челябинской области вспышка COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. Коронавирус диагностирован у 18 человек. Один сотрудник находится в реанимации.

«В министерстве экологии Челябинской области и подведомственных учреждениях зафиксировано 18 случаев заражения COVID-2019, в том числе у двух заместителей министра», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что у пяти человек присутствуют первичные симптомы коронавирусной инфекции. Двое из них находятся в больнице под пристальным наблюдением врачей (среди них один заместитель министра), у троих заболевание проходит в легкой форме. У 12 сотрудников заболевание протекает бессимптомно. Один человек находится в реанимации.

По данным URA.RU, с ковидной пневмонией госпитализирован первый замминистра Игорь Гилев. Также COVID-19 диагностирован у замминистра Виталия Безрукова.

Сейчас завершается проверка на коронавирусную инфекцию всех сотрудников регионального министерства экологии и подведомственных учреждений. Проводится эпидемиологическое расследование на установление источника заражения.

Большинство сотрудников министерства и подведомственных организаций переведены на удаленный режим работы. На рабочих местах будет присутствовать не более двух сотрудников ключевых отделов для решения оперативных задач. Во всех помещениях министерства экологии и подведомственных учреждений, где обнаружен COVID-2019, проведена санитарная обработка. О первых заболевших в министерстве стало известно 7 августа. Диагноз был выявлен во время очередного тестирования.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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