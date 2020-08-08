08 августа 2020
07 августа 2020

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, ливень, потоп, дождь
Свердловчан ждут ливни, град и сильный ветер Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В управлении МЧС по Свердловской области продлили штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков, ливни, град и шквалистый ветер, которые были в выходные, продлятся минимум до вторника, 11 августа.

«10 августа местами в Свердловской области сохранится непогода: сильные дожди, крупный град, ветер с порывами до 25-27 метров в секунду», — предупредили в МЧС. В ведомстве советуют жителям региона не выходить без необходимости на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, отказаться от отдыха на природе.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова заявила, что до конца лета в уральских регионах больше не будет аномально жаркой погоды. Температура воздуха будет около нормы и не поднимется выше 30 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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