В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Свердловчан ждут ливни, град и сильный ветер Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В управлении МЧС по Свердловской области продлили штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков, ливни, град и шквалистый ветер, которые были в выходные, продлятся минимум до вторника, 11 августа.

«10 августа местами в Свердловской области сохранится непогода: сильные дожди, крупный град, ветер с порывами до 25-27 метров в секунду», — предупредили в МЧС. В ведомстве советуют жителям региона не выходить без необходимости на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, отказаться от отдыха на природе.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова заявила, что до конца лета в уральских регионах больше не будет аномально жаркой погоды. Температура воздуха будет около нормы и не поднимется выше 30 градусов.